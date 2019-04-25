Стало известно, когда запустят чартеры в Египет

Полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Открытие аэропортов могут приурочить к началу турсезона, то есть на позднюю осень. В РСТ уверены, что возвращение Египта на рынок усилит конкуренцию и удешевит туры в соседние Турцию и ОАЭ.

В египетском посольстве изданию подтвердили, что Каир выполнил все требования российских спецслужб и ждет результатов проверки, а авиационной отрасли Египта отметили, что инспекция осталась довольна аэропортами Синая.

Напомним, старт полетной программы из России в Египет переносили несколько раз. Так, министр транспорта Максим Соколов заверял, что российские авиакомпании смогут возобновить полеты в Египет уже до конца 2017 года, потому что необходимые для этого предпосылки уже есть. В декабре 2017 года сроки снова скорректировали — тогда заявили, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться в феврале 2018 года.

Справка

31 октября 2015 года в Египте самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа» выполнял чартерный рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Спустя 23 минуты после взлета самолет ушел в пике. Лайнер разбился в центре Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, не выжил никто. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории советской и российской авиации.