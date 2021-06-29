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Туризм

Стартовала полетная программа из Барнаула в ворота Востока

По воскресеньям из Барнаула можно улететь в столицу Египта авиакомпанией AZUR air. Полетная программа стартовала 20 июня, сообщила пресс-служба барнаульского аэропорта.

Каир. Египет.
Каир. Египет.
СС0

В Каир летают самолеты Boeing 757−200 вместимостью до 238 пассажиров.

  • Прилет в Барнаул: 19:15,
  • Вылет из Барнаула: 04:10.

Время в пути составляет 7 часов 20 минут.

В аэропорту подчеркнули, что по прибытии в Египет все туристы в возрасте от 6 лет должны предоставить распечатанный и проштампованный оригинал c результатами ПЦР-теста, с момента которого прошло не более 72 часов.

Также документ должен быть выдан официальной специализированной лабораторией и заверен оригинальной (синей) печатью, содержать QR код, указание, какой тип образца был взят и какой это тест (RT — PCR).

Документ должен быть составлен на арабском или английском языках.

Ранее отели популярных российских курортов закрыли для непривитых туристов.

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