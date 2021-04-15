15 апреля
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Туризм

Стоимость отдыха на сочинском побережье подскочила на 50%

Из-за ограничения перелетов между Россией и Турцией стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50%, сообщает ТАСС.

Сочи. Курорт.
Сочи. Курорт.
altapress.ru

«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%", — заявила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

По ее словам, «спрос на Сочи был и будет большим», поэтому тем, кто сейчас выбрал это место для отдыха, а не бронировал заранее, придется подстраиваться под даты и цены.

Что произошло

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и полностью закрыла — с Танзанией.

Будут осуществляться регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом до четырех раз в неделю.

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила, что эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет. Россияне планово закончат свой отдых в этих странах.

Между тем путевки в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня купили 533 200 человек.

По словам представителя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, общая стоимость туров оценивается в €350 млн.

По подсчетам АТОР, уже внесено 35 млрд рублей.

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