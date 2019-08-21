Речная романтика. Можно ли в Алтайском крае развивать туристические круизы по Оби

В начале августа группа журналистов совершила четырехдневную экспедицию «Алтайские ОБЬятия», основной маршрут которой проходил по реке Оби. Участники посетили туристические места, узнали о развитии транспортной системы региона, попробовали местные блюда и остались в восторге. Altapress.ru разбирался, можно ли сделать речные круизы постоянным форматом путешествий по Алтаю.

Почему путешествовать по реке интересно

«У нас хорошо, но нет моря» — эту фразу часто слышишь в разговорах о туристическом потенциале Алтайского края. В качестве альтернативы в основном предлагают озеро Яровое — вода в нем соленая, а летом много солнечных дней.

В экспедиции «Алтайские ОБЬятия» журналисты убедились, что конкуренцию морю вполне может составить река — это целый мир со своими красками, законами и стойкими людьми, которые проводят на судах почти всю жизнь. Некоторые семьи — из поколения в поколение.

«Река успокаивает, — говорят речники, — идет корабль, и ты понимаешь, что быстрее он не может. Смиряешься с этим. А потом замечаешь, что и в городе перестаешь торопиться».

Экспедиция журналистов «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

Когда двигаешься по Оби три дня, отчетливо чувствуешь: она дает жизнь и связывает. На берегах стоят города и деревни с необычной историей, в протоках «зависают» маленькие лодочки с рыбаками — ловят судака, сазана, щуку.

Тяжелые баржи везут кучи щебня — благодаря им в последние годы десятки тысяч грузовиков не вышли на дороги края, чем сэкономили бюджет на ремонт асфальта.

Если сойти на берег, то найдешь уйму интересного. В хорошую погоду можно купаться или гулять в лесу, в дождь — остановиться в какой-нибудь деревне у гостеприимных местных жителей. Поесть простой летней еды из продуктов с огорода — окрошки, малосольных огурцов, ягод. Свежий мед с пасеки — обязательно. И запить травяным чаем.

Экспедиция журналистов «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

Кто-нибудь предложит вам ухи или мяса с мангала. После городского стресса и речной прогулки все это покажется вкуснее во много раз. На корабле накормят борщом или гречкой с тушенкой.

Речники не очень разговорчивые. Вытащить из них какие-то истории чрезвычайно трудно. Они спокойно скажут вам, что да, проводят на реке по несколько месяцев летом, а зимой ремонтируют суда или катаются на лыжах.

Ты им: «Попадали в шторм?». Они тебе: «Бывало», — и никаких подробностей. С грустью заметят, что кораблей осталось мало. Спросишь: «Скучаете зимой по реке?» — «Да», — ответит каждый.

Один с гордостью рассказал нам про свою бабушку-капитаншу, которая водила пассажирский корабль из Затона после войны. Другой, из рыбохраны, — как браконьеры разрубили ему голову топором и убили сопровождающего, они вдвоем пошли на восьмерых. «Еще как-то самому пришлось убить человека», — добавляет он.

Экспедиция журналистов «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

Но ветер на палубе и медленное движение корабля все-таки заставляют забывать о плохом. Наша сибирская река — это огромная мощь и колоссальные возможности для отдыха. Однако по Оби сейчас ходит только одно круизное судно из Новосибирска, и в 2019 году все билеты на него скупили иностранцы.

Как речные круизы стали экзотикой

В советское время государство строило теплоходы за свой счет, и мы до сих пор пользуемся оставшимися кораблями. Строительство новых в России не ведется, а сделать корабль за границей стоит более 100 млн рублей.

В центральной России есть туристические компании, которые специализируются на продаже речных круизов в первую очередь по европейской части страны — на Волге, Каме. Сибирские реки — направление менее популярное, по ним ходят единичные круизные суда. Например, по Енисею и Оби.

Теплоход «Ремикс». nikatravel.ru

Двухпалубный теплоход «Ремикс» возит туристов по маршруту Новосибирск — Салехард. Раньше туры на него продавало российское агентство, но в 2019 году собственник начал сотрудничать со швейцарским — Thurgau Travel.

За лето корабль совершил три круиза, все билеты купили иностранные туристы. Минимальная стоимость составила 227 тыс. рублей за 17 дней (данные сайта infopro54.ru). В эту сумму включены все основные расходы — проживание на корабле (есть каюты разного класса, вплоть до люкса), питание, экскурсионная программа в городах, где останавливается теплоход.

По словам алтайских речников, «Ремикс» доходил и до Барнаула, а дальше он пройти не может из-за недостаточной глубины.

Александр Крук,

гендиректор компании «Барнаульский речной порт»:

На Алтае нет круизных теплоходов, только прогулочные. Они не могут ходить на дальние расстояния, в них мало кают. Прогулочную «Москву» можно было бы переоборудовать, сделать каюты, но это будет дорого стоить. Наше предприятие работает на пределе себестоимости и получает компенсации из краевого бюджета за перевозку льготников. Новый корабль вроде «Москвы» стоит более 50 млн рублей. Срок его окупаемости будет очень долгим.

По мнению Александра Крука, сейчас только государство может позволить себе строить речные корабли. Даже частных инвесторов эта тема вряд ли заинтересует.

«Ремикс» принадлежит частной судоходной компании «Норд-Вест». Это переделанный советский теплоход «Михаил Калинин». Его построили в Венгрии в начале 1960-х. Новый хозяин втрое сократил количество пассажиров на этом корабле, чтобы сделать каюты и другие помещения более комфортными. Сейчас корабль вмещает порядка 70 туристов.

Экспедиция журналистов «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

Михаил Корнышев, исполнительный директор туристической компании «Ника», которая продает речные круизы, в интервью Ratanews рассказал, что сибирское направление работает в минус. Например, в 2016 году убытки составили 11 млн рублей, компания выживает за счет международных круизов.

Путешествие по Енисею от этого оператора в каюте эконом-класса в 2019 году стоило от 80 тыс. рублей, в люксе — около 250 тыс.

Экспедиция «Алтайские ОБЬятия» проходила на судне Calipso — это переделанный советский прогулочный теплоход «Москвич» (серия 544). Его построили в 1960-х годах. Когда-то он возил пассажиров на остров Помазкин. Сейчас корабль принадлежит частному лицу, собственник предоставил его для пресс-тура.

Экспедиция журналистов «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

На судне четыре каюты, они предназначены для персонала. Пассажирских кают нет. Поэтому участники экспедиции ночевали в селах по ходу маршрута.

В конце путешествия журналисты встретились с губернатором Виктором Томенко и предложили ему поспособствовать развитию речного туризма. Он ответил, что государство бизнесом не занимается, нужна частная инициатива, но пока ее нет.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если появятся интересные предложения от потенциальных инвесторов, мы как власть их поддержим. Может быть, на первом этапе для раскрутки дадим какие-то послабления, льготы. Это все в наших силах. Но первоначально должна быть частная инициатива. Идея хорошая, стоит нести ее через СМИ на уровне Wow! — может быть, она кого-то зацепит.

Маршрут экспедиции «Алтайские ОБЬятия»

1. Барнаул Экспедиция стартовала с железнодорожного вокзала Барнаула. Журналисты отправились в Бийск на скоростном электропоезде «Калина красная». Он отличается комфортабельными пассажирскими местами, хорошим сервисом и высокой скоростью движения — доезжает до пункта назначения за три часа. Билеты на поезд стоят чуть дешевле, чем на автобус. 2. Бийск Участники экспедиции посетили «Музей Чуйского тракта» — единственный в России музей, посвященный дороге. Он находится в историческом особняке, принадлежавшем купцу Варвинскому. Здание красивое, но сейчас закрыто забором из-за реставрации. В музее собран интересный материал о строительстве дороги. 3. Деревня Полеводка Находится рядом с Бийском. Сюда экспедиция добралась на микроавтобусах. В деревне находится интересный объект — этнопарк «Легенда». Там можно посмотреть деревянные фигуры, пантеон славянский богов, фигуру Золотой бабы и другие этнические объекты. Сотрудники парка расскажут о приметах и сказаниях, связанных со славянской мифологией. Владелец парка Артем Игнатенко называет себя шаманом. 4. Белокуриха В город-курорт журналисты также отправились по автомобильной дороге, на микроавтобусах. Проехали по серпантинам Белокурихи-2, посетили горнолыжный комплекс «Мишина гора» и Андреевскую слободу. Там изучили древнерусский быт в аутентичных деревянных домах, познакомились с единственной в Сибири женщиной-кузнецом Анной Билецкой. Затем остановились на ночлег в санаториях «Белокуриха» и «Катунь». 5. «Бийский гравийно-песчаный карьер» На предприятии участникам экспедиции показали, как со дна реки добывают щебень. На производстве в рабочем состоянии находится драга, сохранившаяся с советских времен, одна из старейших в России. Съемочная группа прокатилась на барже, которая транспортирует щебень по рекам. 6. Исток Оби Недалеко от карьера, на берегу Катуни, журналисты пересели на теплоход Calipso — весь дальнейший маршрут проходил по реке. Первая достопримечательность этой части экспедиции — слияние рек Бии и Катуни в Обь. Здесь представители транспортной отрасли рассказали о работах по углублению дна и возрождению грузовых перевозок по рекам, которое ведется в Алтайском крае с 2015 года. 7. Село Быстрый Исток На родине артиста Валерия Золотухина журналисты посетили его мемориальный музей, а также родительский дом и могилу. Они также побывали в храме, который Золотухин построил при жизни на свои средства. 8. Село Усть-Пристань В начале XX века Усть-Пристань была крупным купеческим селом. Благодаря близости Оби здесь бойко развивалась торговля. Численность населения составляла 12 тыс. человек, и село чуть не стало городом. В райцентре сохранились купеческие дома — их показали журналистам. Главная же достопримечательность — это мельница 1927 года постройки, сохранившаяся в прекрасном состоянии. 9. Барнаул Краевой центр стал и конечной точкой экспедиции. Журналисты посетили ярмарку меда, «Калманский маслосырзавод», «Горную аптеку», Нагорный парк и другие туристические объекты.

Карта маршрута экспедиции «Алтайские ОБЬятия». Михаил Хозяйкин

Зачем правительство Алтайского края организовало речную экспедицию

Во время пресс-тура «Алтайские ОБЬятия» журналистам федеральных и региональных СМИ впервые показали транспортную инфраструктуру края в комплексе — железные и автомобильные дороги, водный транспорт, а также различные варианты размещения и проживания, сообщили в региональном управлении по печати.

Около 10 лет назад краевые власти впервые провели масштабный пресс-тур для региональных и федеральных журналистов под названием «Золотое кольцо Алтая». По мнению начальника регионального управления по печати Евгения Нечепуренко, эта и следующие аналогичные поездки «переломили» представления федеральной прессы об Алтае — журналисты увидели, что регион активно развивает туризм.

Экспедиция журналистов «Алтайские ОБЬятия». Ирина Баенкова

«Что это дает? Туристы начинают тянуться в территориям, которые на слуху, о которых они узнают из СМИ, от друзей, от тех, кто побывал у нас. Все это работает в комплексе», — говорит Нечепуренко.

По его словам, аудитория публикаций пресс-тура «Алтайские ОБЬятия» составила 12 млн человек (измерили программой «Призма»). «Мы рассчитываем, что о нашем регионе будет больше информации, а значит, у нас появится больше туристов, за которых так соперничают регионы», — отметил Нечепуренко.

Какие СМИ участвовали в экспедиции «Алтайские ОБЬятия»

В экспедиции «Алтайские ОБЬятия» приняли участие следующие СМИ: «Первый канал» (съемочная группа программы «Непутевые заметки»), «Московский комсомолец» (федеральная редакция), журнал «Собеседник», ГТРК «Алтай», «Катунь 24», «Алтайская правда», ИД «Алтапресс». А также блогер Светлана Санникова и представители московского PR-агентства.