Телеведущая Екатерина Андреева отдыхает на Алтае: «слетала на Марс» и рассказала, как «козленочком не стала»

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала в своем Instagram , как вместе с мужем отдыхает в Республике Алтай.

Андреева отметила, что Алтай — это покой и красота, где можно расслабиться и снять стресс, вдохнуть чистый горный воздух.

Алтай прекрасен. Реки быстры. Пейзаж поражает своей красотой и величием. Тут рассказывают древние легенды и вечные горы смотрят на все снисходительно", — написала она.

Ее поразила долина реки Чулышман, которую она назвала «какой-то земной нереальностью» — от видов захватывает дух, а целебные ключи бьют прямо под ногами.

«И здесь не работает — „не пей, козленочком станешь“. Пей и сил набирайся. Такова энергия Древней Земли», — отметила Андреева.

Также Андрееву поразил «местный Марс» — цветные горы в Кош-Агачском районе. Над пейзажами Кызыл-Чина она полетала на вертолете, опубликовав видео.

«Какой Марс, детка! Ты на Алтае! А там склоны гор отливают пурпуром и пейзаж напоминает Красную планету. Вертолет зависает над ущельями и только огромные орлы долетают до вершин и смотрят на тебя сверху вниз. А ты мечтаешь поймать потоки воздуха так же, как они — свободно паря в небесах. Но крылья людям выдают только во сне! <…> А два огромных беркута взирали на нас с высоты и шелест их крыльев — лучшая музыка, снимающая все напряжение и стресс больших городов!» — захватил душу телеведущей полет птиц.

Своим подписчикам Андреева рассказала, что «слетать на Марс» совсем просто — от Москвы километров примерно 3500. И задумалась, а может горы «инопланетяне и покрасили»

Ранее звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич передала мужу приветик и «умотала одна» на Алтай.