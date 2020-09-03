Хилькевич поехала на Алтай, чтобы помолчать в одиночестве

Российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич «умотала одна» на Алтай, о чем она написала в Instagram. В горах девушка планирует быть без связи, молчать и слушать себя.

«Совсем одна. На Алтай. Не знаю, что меня там ждет. Я очень хотела посетить этот край, но не думала, что это случится, во-первых, так скоро, а во-вторых, я представляла, что поеду туда как минимум не одна, но звезды расположились по-своему», — пишет Хилькевич.

Муж звезды остался дома с детьми.

В комментариях подписчики актрисы отметили, что «в этом сезоне Алтай — самое популярное место».

Ранее теле- и радиоведущая Ирина Муромцева после развода решила вместе с дочкой побыть на Алтае, регион посетила актриса Юлия Михалкова — приехала возбуждаться и кушать пряную дичь, ведущая Первого канала Юлия Барановская начала путешествие с Телецкого озера

27 июля в своем Instagram известный блогер-милионник Натали Ящук опубликовала фото, на котором отмечена геолокация Республика Алтай.

Также стало известно, что в горах Алтая отдыхал Никита Ефремов — актер театра и кино, сын артиста Михаила Ефремова.

До этого Алтайский край посетил актер Павел Деревянко со своей семьей, где погостил в Сростках, а после отправился в Республику Алтай.