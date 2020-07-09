Российская телеведущая после развода вместе с дочкой путешествует по Алтаю

Журналист, теле- и радиоведущая Ирина Муромцева рассказала в своем Instagram о планах на первое путешествие по Алтаю.

Ирина написала, что уже приехала на Алтай и опубликовала несколько фото. Теперь решают, что же будут делать в этих прекрасных местах.

«Давно хотела сюда, однако именно в этом году вообще не планировала поездку. Случайное стечение обстоятельств — неожиданное, но приятное приглашение на недельку в один алтайский санаторий, натолкнуло на мысль организовать хотя бы минимальный трип, лайтовый и интересный не только мне», — объяснила она, как вообще попала в эти места.

Вместе с дочерью составила список важных мест. Правда, в итоге план пошел не по плану: хотели заглянуть в местный музей, где хранится принцесса Укока, но в карантин туда никак не попасть.

А вот Телецкое озеро увидеть удалось — плавали на лодке по водопадам.

«Слушали истории местного сторожилы — легендарного работника Телецкого заповедника Евгения Веселовского про эти волшебные края. Это место достойно отдельного поста», — рассказала Ирина.

Следующая точка маршрута — долина реки Катунь. После — путешествие по Чуйскому тракту в сторону Каракольской долины, где планируют «любоваться, знакомиться с традициями кочевников и слушать горловое пение».

Далее по списку: пешая прогулка к слиянию рек Аргут и Катунь, которая станет первой серьезной репетицией трекенговых переходов с дочерью, а также святилище Калбак-Таш, чуйские водопады и Гейзерное озеро.

Закончиться активный отдых должен в алтайском санатории — на этот релакс отвели пять дней.

«Так выглядит наш идеальный план на ближайшие 10 дней. Понятно, что погода может вносить по ходу свои коррективы — все же Горный Алтай, а потому тут прогноз переменчивый, сегодня даже шаманить пришлось, чтобы вместо затяжного ливня пару раз дождик легкий прошел», — отметила Ирина.

Ранее телеведущая и актриса Юлия Михалкова рассказала, что приехала возбуждаться на Алтай и кушать пряную дичь.

Также стало известно, что в горах Алтая отдыхает Никита Ефремов — актер театра и кино, сын артиста Михаила Ефремова.

Накануне Алтайский край посетил актер Павел Деревянко со своей семьей, где погостил в Сростках, а после отдохнул в Республике Алтай.