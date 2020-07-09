Вместо Мальдив Юлия Михалкова приехала возбуждаться на Алтай и кушать пряную дичь

Телеведущая и актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram об отдыхе на Алтае, а также опубликовала несколько видео.

Юлия отметила, что Алтай «возбуждает… страстный аппетит». Это рай для гурманов, здесь есть «лесные ягоды и целебные травы, нежная рыбка, пряная дичь, грибы и сытное мясо».

«Только лишь в одном любимом алтайском отеле я узнала 7 новых рецептов, о которых едва ли можно услышать в ресторанах Москвы. Кажется, что вот мы живем в сверкающих мегаполисах, где можно увидеть и попробовать все, что есть в мире, но, Алтай - это нечто неповторимое и уникальное. Воспоминания о нем вы пронесете через всю жизнь!» — написала телеведущая.

Особенно ее впечатлила алтайская смородина — сочная, сладкая и с вишню размером.

Также Юлия ответила на вопрос, стоит ли ехать на Алтай. Ведь с наступлением периода отпусков ее подруги переживают: границы закрыты и ехать им некуда.

«На что я отвечаю: „ваши Мальдивы и Альпы рядом не стояли с нашим Алтаем“. Я там была и знаю, о чем говорю», — разъяснила она.

Особенно ее покорили «лазурная мощь Катуни, древние дороги Чуйской степи, мистическая тишина Аккема и сияющая грандиозная стена Белухи — суровой и одной из красивейших среди гор России».

Юлия отметила, что Алтай открыт для ценителей комфортного, расслабленного отдыха, уюта и уединения. Впрочем, есть здесь и рай для любителей активного отдыха, для тех, кто намерен победить себя.

«Алтай — лучшее место, чтобы исцелить душу и тело, обрести силы и вдохновение после неспокойного и крайне тревожного первого полугодия», — подытожила Юлия.

Ранее стало известно, что в горах Алтае отдыхает Никита Ефремов — актер театра и кино, сын артиста Михаила Ефремова.

Накануне Алтайский край посетил актер Павел Деревянко со своей семьей, где погостил в Сростках, также он отдохнул в Республике Алтай.