Бирюзовая река, мосты и селфи без очереди: зачем ехать в Чемал осенью

Село Чемал называют жемчужиной Горного Алтая. Это место идеально подходит для знакомства с алтайскими горами: сюда легко добраться, есть что посмотреть, много адреналина и развлечений. Преимущественно туристы сюда едут летом. Но осенью в Чемале можно отдохнуть как минимум не хуже (а может, и лучше). Рассказываем, почему.

Катунь приобретает бирюзовый оттенок

Ближе к осени, с наступлением холодов Катунь «набирает цвет» и становится бирюзовой. Дело в том, что в это время года река «питается» в основном подземными водами. Они чистые, поэтому Катунь становится незамутненной. А бирюзовый оттенок реке дает зеленокаменная формация песчаника.

Не жарко , но и не мороз

Погода в горах всегда непредсказуема. Но в сентябре-октябре, как правило, выдается много теплых дней. Осенняя погода хорошо подходит для экскурсий и долгих прогулок по горам.

Легко доехать

Чемал находится в легкой транспортной доступности. До села идет автодорога отличного качества (сначала Чуйский тракт, потом от Усть-Семы — Чемальский тракт). Сюда можно без проблем добраться на личном автомобиле либо доехать на комфортном рейсовом автобусе.

Много турбаз…

В Чемальском районе всегда работает множество туристических баз, оборудованных всем необходимым, чтобы не замерзнуть холодным осенним вечером.

… и мало туристов

Чемал — очень популярное направление у туристов. Летом сложно представить день, когда можно в одиночестве побродить по козьей тропе или спокойно постоять на мосту, ведущем на остров Патмос. Осенью же поток туристов уменьшается.

Можно сделать прекрасные фотографии

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В 2018 году в Республике Алтай сняли выпуск трэвел-шоу «Орел и Решка».

Ведущие Мария Горбань и Клава Кока успели побывать в разных местах региона. Мария получила золотую карту и полетала на вертолете, побывала на горе Белуха, а также приняла ванну из крови оленя. Клава с сотней долларов побывала в Горно-Алтайске, увидела мумию принцессы в музее Анохина и прогулялась по селу Чемал.