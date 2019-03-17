Томенко заявил, что туристический бренд Алтайского края «раскручен недостаточно»

Восьмерке финалистов из разных регионов Томенко поставил задачу — сделать предложения, как увеличить количество гостей, приезжающих в Алтайский край круглый год и число иностранных туристов для привлечения дополнительной выручки. По словам губернатора, все участники «работали творчески, энергично, с огоньком» и справились с задачей настолько, насколько это в жестких временных рамках могли сделать люди, не погруженные в реалии Алтайского края.

Томенко признался, что молодые предприниматели стали для него своеобразной фокус-группой, которая позволила выяснить, насколько раскручен туристический бренд Алтая. «Оказалось, что он раскручен недостаточно. Нас еще мало знают и мало видят. Поэтому нужно больше заниматься продвижением края как туристического региона, места отдыха, лечения, восстановления», — сказал Виктор Томенко.

В финале конкурса управленцев «Лидеры России» 2018 — 2019 годов принимают участие 300 самых перспективных участников со всей России, в том числе три жителя Алтайского края: заместитель главного врача Алтайской краевой офтальмологической больницы Владимир Ткачев, руководитель барнаульской компании «ВОТЭТОЧАЙ» Евгений Шафорост и директор проекта компании «Джей Ви Пи» Евгений Трухачев.

Мероприятия заключительного этапа конкурса продлятся до 17 марта и завершатся объявлением и награждением победителей. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.