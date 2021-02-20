ЦБ спрогнозировал мошенничество, которое станет самым популярным в 2021 году

Замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев рассказал радио Sputnik , что целью мошенников в 2021 году могут стать туристы.

Сычев отметил, что летом или осенью стоит ожидать постепенного восстановления туристических международных полетов, приостановленных из-за ковида.

Поэтому, пояснил эксперт, необходимо подготовиться к активизации мошенников — они будут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать поддельные сайты для воровства банковских данных.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников», — предупредил эксперт.

Удивительный Дубай. опубликовано на extremal.mirtesen.ru

Схема работы у мошенников, решивших заработать на туристах, ничем особенным не будет отличаться — схема всегда одна и та же.

«Они играют на создании у потребителя ощущения привлекательности услуг по минимальной стоимости. Аналогично и здесь происходит, когда предлагают „удачные цены“ и „удачные рейсы“», — подчеркнул сотрудник ЦБ.

Главное правило: если вдруг предлагают явно дешевые билеты, цена которых на других сайтах не подтверждается, то это один из поводов включить бдительность.

Ранее жительница Алтайского края отдала мошенникам за отпуск 75 тыс. рублей и не отдохнула.