Из-за майских каникул взлетели цены на алтайских турбазах

Это связано с ростом числа желающих уехать на праздники из города. Если в прошлые годы 4, 5, 6 и 7 мая были нерабочими, и отдых в это время рассчитывался по категории «будни» и был дешевле, то в этом году цены рассчитывают по категории «выходные».

Дороже всего выйдет отдых на Алтае. Например, домик в Манжероке на сутки обойдется в 5 тыс. рублей, в Аскате — в 7 тыс. рублей. При этом свободных мест осталось немного.

В среднем десятидневная путевка на двоих на базе отдыха с трехразовым питанием, но без лечения в Новосибирске, Омске, Томске и Кемерове сейчас стоит в районе 40−45 тыс. рублей.

Майские каникулы

Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными — с 1 по 10 мая. Такой шаг обеспечит более стабильный эпидемический прогноз, уверен Роспотребнадзор.