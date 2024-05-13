Туда и обратно. Бюджетные туры выходного дня по самым красивым местам Алтая

Altapress.ru собрал туры выходного дня, которые позволят немного встряхнуться и полюбоваться красотой Алтая.

Фото цветущего маральника за перевалом Чике-Таман на Алтае.

Вперед – на Марс

Когда: 17-19 мая.

«Ганеман тур» запланировал путешествие по Алтайскому Марсу.

В программу собрали одни из самых знаменитых мест Республики Алтай. Прежде всего туристы доберутся до первого и второго Марса - местности, напоминающей другую планету. Из-за большого содержания ртути, породы имеют неземные оттенки – от ярко-оранжевого до темно-бурого.

Полет на алтайский Марс. Ольга Иванова.

На обратном пути на «Землю» туристы остановятся на обзорной точке и сфотографируются у панорамы снежных гор Северо-Чуйского хребта. И, возможно, встретят верблюдов.

Следующее утро начнется с экскурсии на Гейзерное озеро, после которой начнется путь домой. По дороге удастся посетить комплекс наскальных рисунков Адыр-Кан и водопад Ширлак, а также остановиться в самых живописных местах Чуйского тракта.

Цена: 13,9 тыс. рублей с человека.

К святыням

Когда: 18 мая, 9 июня.

«Автотур» зовет прогуляться по живописному урочищу Че-Чкын в Чемальском районе. Оно находится в окружении красивейших зеленых гор.

В переводе с алтайского название ущелья означает «узкая». Однако местные называют его долиной горных духов.

Далее группу ждет еще одно сакральное место – Бийкенское святилище. Это единый комплекс археологических и природных объектов в пределах крупного курганного могильника Бийке.

В окрестностях Чемала. Altapress.ru

И напоследок не святое, но не менее интересное место – подвесной Ойротский мост в урочище Аккая. С него отлично видны одни из самых красивых порогов Алтая — Тельдекпеньские, также известные как Пни.

Здесь в сторону Чемала туристы часто сплавляются на рафтах, катамаранах и каяках.

Цена: 3,5 тыс. рублей с человека.

Все о Белокурихе

Когда: 19 мая, 27 июня.

И снова «Автотур» зовет в путь. На этот раз в Белокуриху.

Экскурсия начнется с горного серпантина и остановки на обзорной площадке.

Далее туристы посетят знаковые объекты «Белокурихи-2» - увидят арт-объекты, прогуляются по Андреевской слободе, где окунутся в атмосферу жизни и быта Сибири XIX века.

На площадке комплекса есть дом знахарки, кузня, винокурня, дом хлеба, амбар, локомобиль, дом крестьянина и памятник Николаю Гоголю. Здесь же можно вкусно и сытно пообедать.

В музее шоколада туристы увидят сладкие статуэтки известных людей, животных и даже шедевры сюрреализма.

В середине дня группа пройдет по терренкуру к Старой Мельнице, а также забежит в городской музей в здании радонолечебницы. Либо взять свободное время и за дополнительную плату прокатиться на канатно-кресельной дороге на вершину Церковки.

Цена: 2,5 тыс. рублей.

«Тайны Алтын-Келя»

Когда: 28-30 мая.

Как нетрудно догадаться по названию, клиентов фирмы «Алтай Атлас» ждет увлекательная поездка по Телецкому озеру.

Телецкое озеро vk.com/altzapovednik/Роман Воробьев, Татьяна Клименко Весенние фиалки на берегу Телецкого озера. vk.com/altzapovednik/Александр Лотов

После ночного трансфера в Артыбаш, туристы отправятся в обзорную поездку по левому берегу легендарного озера. По дороге они посетят водопады Эстюба, Чедор и Сорок грехов, а также полюбуются видами с многочисленных смотровых площадок.

А изучив долину реки Чулышман с его магическим камнем и обзорными площадками, туристы пройдут на лодке уже по правому берегу озера и насладятся видом водопадов Корбу, Киште и других.

Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике. vk.com/altzapovednik/Александр Лотов

Цена: 16,5 тыс. рублей с человека.

К самым популярным местам

Когда: 1 июня.

«Сириус тур» отправит вас по «Золотым местам Горного Алтая».

Первым делом экскурсовод покажет остров Патмос в Чемале и расскажет о том, как история этого места связана со святителем Макарием Алтайским.

С берега Катуни туристы увидят «Зубы дракона» - величественные скалы, которые угрожающим оскалом выступают из воды.

Зубы дракона. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Вторая часть экскурсии связана с популярным курортом Манжерок. За 20 минут туристы поднимутся на подъемнике на вершину Синюха, где с километровой высоты им откроется панорамный вид на округу.

Напоследок группа остановится у святого источника Аржан-Суу, а также запасутся сувенирами на рынке.

Цена: 2,8 тыс. рублей за человека. Дополнительно придется оплатить проезд на канатно-кресельной дороге: 1,2 тыс. рублей за взрослого.

«Щелк»-тур

Когда: 6 и 20 июня.

«Автотур» приготовил фотогеничное путешествие по Чуйскому тракту до Акташа.

Поездка занимает весь день нон-стоп, выезд из Барнаула в 00:00 – поэтому тур подойдет молодым и выносливым любителям красивых фотографий.

Перевал Чике-Таман. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Первая крупная остановка ждет туристов в 07:00 на Семинском перевале, рубеже Северного и Центрального Алтая, от которого захватывает дух. Далее смотровая площадка на перевале Чике-Таман и место слияния Чуи и Катуни.

Посетят туристы небольшой, но эффектный водопад Ширлак, что в переводе с алтайского языка означает «Девичьи слезы». Если будет хорошая погода, удастся полюбоваться панорамой Северо-Чуйского хребта.

Финальный объект – впечатляющее Гейзерное озеро с голубым илом на дне, алтайская звезда всех соцсетей.

Цена: 5 тыс. рублей за человека.

В гости к соседям

Когда: 8-9 июня.

«Город 54» таким кодовым названием «Сириус тур» обозначил двухдневную поездку в Новосибирск.

Туристы отправятся на теплоходную прогулку с говорящим названием «Шесть мостов», где услышат несколько историй о городе и неизвестным его гостям объектах. Например, острове Отдых (Коровий).

Манулы в Новосибирском зоопарке. Новосибирский зоопарк, vk.com/novosibirsk_zoo

Далее их ждет прогулка по крупнейшему зоопарку России, где живут не менее 770 видов животных. В том числе, и обаятельные белые медведи.

А в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» туристы увидят мурен, акул, скатов, осьминогов, а также их ждет представление.

По желанию в программу могут включить посещение театра оперы и балета.

Цена: 5 тыс. рублей за человека.

Назад во времени

Когда: 14-16 июня.

Трехдневное путешествие по «Колывани камнерезной» от «Сириус тура».

Сначала туристов ждет увлекательная экскурсия по Колыванскому камнерезному заводу. Его построили более 200 лет назад в поселке, где ранее работал медеплавильный завод Демидовых.

Фрагмент панно, Колыванский камнерезный завод. altairegion22.ru

На экскурсии увидят, как мастера сегодня создают изделия из яшмы, порфиров, кварцита, мрамора и других камней. Забегут и в соседний музей истории камнерезного дела на Алтае, где собраны коллекции XVIII-XIX веков.

Далее – отдых на турбазе у берега Белого озера. Нужно будет набраться сил для подъема на гору Синюху, места притяжения паломников. С ее вершины открывается величественный вид на степи.

На обратном пути туристы заедут в село Курья и посетят отреставрированную Знаменскую церковь, где десятки лет назад крестили оружейника Михаила Калашникова.

Цена: 7,5 тыс. рублей с человека.

К озерам и ледникам

Когда: 21-23 июня.

В поездку на красивейшие Каракольские озера «Ганеман тур» собирает группу. Ее ждет четыре часа увлекательного аттракциона по горным дорогам на внедорожнике ЗИЛ-131.

Одно из Каракольских озер. strana.ru

Далее группа отправляется в треккинговую прогулку к самому верхнему озеру на высоту 2,1 тыс. метров и любуются белым ледником. Весь путь по несложной, но горной тропе займет около двух часов. У одного из озера будет привал и пикник.

В оставшиеся дни туристы посетят Камышлинский водопад. Обратный путь можно пройти не пешком, а на моторафтинге по Катуни. Конечно, за дополнительную плату.

После останется зайти на экскурсию в местной пасеке, наестся меда, полюбоваться на Зубы дракона и отправиться домой.

Цена: 17,9 тыс. рублей за человека.

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