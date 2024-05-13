Туда и обратно. Бюджетные туры выходного дня по самым красивым местам Алтая

Вперед – на Марс
Когда: 17-19 мая.
«Ганеман тур» запланировал путешествие по Алтайскому Марсу.
В программу собрали одни из самых знаменитых мест Республики Алтай. Прежде всего туристы доберутся до первого и второго Марса - местности, напоминающей другую планету. Из-за большого содержания ртути, породы имеют неземные оттенки – от ярко-оранжевого до темно-бурого.
На обратном пути на «Землю» туристы остановятся на обзорной точке и сфотографируются у панорамы снежных гор Северо-Чуйского хребта. И, возможно, встретят верблюдов.
Следующее утро начнется с экскурсии на Гейзерное озеро, после которой начнется путь домой. По дороге удастся посетить комплекс наскальных рисунков Адыр-Кан и водопад Ширлак, а также остановиться в самых живописных местах Чуйского тракта.
Цена: 13,9 тыс. рублей с человека.
К святыням
Когда: 18 мая, 9 июня.
«Автотур» зовет прогуляться по живописному урочищу Че-Чкын в Чемальском районе. Оно находится в окружении красивейших зеленых гор.
В переводе с алтайского название ущелья означает «узкая». Однако местные называют его долиной горных духов.
Далее группу ждет еще одно сакральное место – Бийкенское святилище. Это единый комплекс археологических и природных объектов в пределах крупного курганного могильника Бийке.
И напоследок не святое, но не менее интересное место – подвесной Ойротский мост в урочище Аккая. С него отлично видны одни из самых красивых порогов Алтая — Тельдекпеньские, также известные как Пни.
Здесь в сторону Чемала туристы часто сплавляются на рафтах, катамаранах и каяках.
Цена: 3,5 тыс. рублей с человека.
Все о Белокурихе
Когда: 19 мая, 27 июня.
И снова «Автотур» зовет в путь. На этот раз в Белокуриху.
Экскурсия начнется с горного серпантина и остановки на обзорной площадке.
Далее туристы посетят знаковые объекты «Белокурихи-2» - увидят арт-объекты, прогуляются по Андреевской слободе, где окунутся в атмосферу жизни и быта Сибири XIX века.
На площадке комплекса есть дом знахарки, кузня, винокурня, дом хлеба, амбар, локомобиль, дом крестьянина и памятник Николаю Гоголю. Здесь же можно вкусно и сытно пообедать.
В музее шоколада туристы увидят сладкие статуэтки известных людей, животных и даже шедевры сюрреализма.
В середине дня группа пройдет по терренкуру к Старой Мельнице, а также забежит в городской музей в здании радонолечебницы. Либо взять свободное время и за дополнительную плату прокатиться на канатно-кресельной дороге на вершину Церковки.
Цена: 2,5 тыс. рублей.
«Тайны Алтын-Келя»
Когда: 28-30 мая.
Как нетрудно догадаться по названию, клиентов фирмы «Алтай Атлас» ждет увлекательная поездка по Телецкому озеру.
После ночного трансфера в Артыбаш, туристы отправятся в обзорную поездку по левому берегу легендарного озера. По дороге они посетят водопады Эстюба, Чедор и Сорок грехов, а также полюбуются видами с многочисленных смотровых площадок.
А изучив долину реки Чулышман с его магическим камнем и обзорными площадками, туристы пройдут на лодке уже по правому берегу озера и насладятся видом водопадов Корбу, Киште и других.
Цена: 16,5 тыс. рублей с человека.
К самым популярным местам
Когда: 1 июня.
«Сириус тур» отправит вас по «Золотым местам Горного Алтая».
Первым делом экскурсовод покажет остров Патмос в Чемале и расскажет о том, как история этого места связана со святителем Макарием Алтайским.
С берега Катуни туристы увидят «Зубы дракона» - величественные скалы, которые угрожающим оскалом выступают из воды.
Вторая часть экскурсии связана с популярным курортом Манжерок. За 20 минут туристы поднимутся на подъемнике на вершину Синюха, где с километровой высоты им откроется панорамный вид на округу.
Напоследок группа остановится у святого источника Аржан-Суу, а также запасутся сувенирами на рынке.
Цена: 2,8 тыс. рублей за человека. Дополнительно придется оплатить проезд на канатно-кресельной дороге: 1,2 тыс. рублей за взрослого.
«Щелк»-тур
Когда: 6 и 20 июня.
«Автотур» приготовил фотогеничное путешествие по Чуйскому тракту до Акташа.
Поездка занимает весь день нон-стоп, выезд из Барнаула в 00:00 – поэтому тур подойдет молодым и выносливым любителям красивых фотографий.
Первая крупная остановка ждет туристов в 07:00 на Семинском перевале, рубеже Северного и Центрального Алтая, от которого захватывает дух. Далее смотровая площадка на перевале Чике-Таман и место слияния Чуи и Катуни.
Посетят туристы небольшой, но эффектный водопад Ширлак, что в переводе с алтайского языка означает «Девичьи слезы». Если будет хорошая погода, удастся полюбоваться панорамой Северо-Чуйского хребта.
Финальный объект – впечатляющее Гейзерное озеро с голубым илом на дне, алтайская звезда всех соцсетей.
Цена: 5 тыс. рублей за человека.
В гости к соседям
Когда: 8-9 июня.
«Город 54» таким кодовым названием «Сириус тур» обозначил двухдневную поездку в Новосибирск.
Туристы отправятся на теплоходную прогулку с говорящим названием «Шесть мостов», где услышат несколько историй о городе и неизвестным его гостям объектах. Например, острове Отдых (Коровий).
Далее их ждет прогулка по крупнейшему зоопарку России, где живут не менее 770 видов животных. В том числе, и обаятельные белые медведи.
А в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» туристы увидят мурен, акул, скатов, осьминогов, а также их ждет представление.
По желанию в программу могут включить посещение театра оперы и балета.
Цена: 5 тыс. рублей за человека.
Назад во времени
Когда: 14-16 июня.
Трехдневное путешествие по «Колывани камнерезной» от «Сириус тура».
Сначала туристов ждет увлекательная экскурсия по Колыванскому камнерезному заводу. Его построили более 200 лет назад в поселке, где ранее работал медеплавильный завод Демидовых.
На экскурсии увидят, как мастера сегодня создают изделия из яшмы, порфиров, кварцита, мрамора и других камней. Забегут и в соседний музей истории камнерезного дела на Алтае, где собраны коллекции XVIII-XIX веков.
Далее – отдых на турбазе у берега Белого озера. Нужно будет набраться сил для подъема на гору Синюху, места притяжения паломников. С ее вершины открывается величественный вид на степи.
На обратном пути туристы заедут в село Курья и посетят отреставрированную Знаменскую церковь, где десятки лет назад крестили оружейника Михаила Калашникова.
Цена: 7,5 тыс. рублей с человека.
К озерам и ледникам
Когда: 21-23 июня.
В поездку на красивейшие Каракольские озера «Ганеман тур» собирает группу. Ее ждет четыре часа увлекательного аттракциона по горным дорогам на внедорожнике ЗИЛ-131.
Далее группа отправляется в треккинговую прогулку к самому верхнему озеру на высоту 2,1 тыс. метров и любуются белым ледником. Весь путь по несложной, но горной тропе займет около двух часов. У одного из озера будет привал и пикник.
В оставшиеся дни туристы посетят Камышлинский водопад. Обратный путь можно пройти не пешком, а на моторафтинге по Катуни. Конечно, за дополнительную плату.
После останется зайти на экскурсию в местной пасеке, наестся меда, полюбоваться на Зубы дракона и отправиться домой.
Цена: 17,9 тыс. рублей за человека.
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