Тулеев: по лесам ради наполнения бюджета бегал не йети, а высокий мужик в шубе наизнанку

Тулеев отметил, что легенды о снежном человеке в Кузбассе ходят давно — местные охотники клянутся, что своими глазами видели заросшее шерстью двухметровое существо.

Этот народный интерес к снежному человеку он решил разогревать совместно с главой Таштагольского района Владимиром Макутой.

«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: „Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год — это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут“», — посовещался Тулеев с главой района.