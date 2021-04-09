Тулеев: по лесам ради наполнения бюджета бегал не йети, а высокий мужик в шубе наизнанку

Тулеев отметил, что легенды о снежном человеке в Кузбассе ходят давно — местные охотники клянутся, что своими глазами видели заросшее шерстью двухметровое существо.
Этот народный интерес к снежному человеку он решил разогревать совместно с главой Таштагольского района Владимиром Макутой.
«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: „Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год — это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут“», — посовещался Тулеев с главой района.
Сказано — сделано. С 2010 года в Горной Шории начали отмечать новый праздник — День снежного человека, приуроченный к открытию горнолыжного сезона.
Даже учредили специальный приз — 1 млн рублей — тому, кто найдет йети. Народ завелся, ринулся рыскать по лесам. Конечно, никто существо не нашел, но повышенное внимание Шория к себе привлекла.
«Когда интерес затухал, говорил Макуте: „Ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но конечно потом обязательно отметь его и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь“», — раскрыл Тулеев все карты.
Как уж там Макута выкручивался, экс-глава Кузбасса не рассказал. Однако интерес к снежному человеку подогревали хорошо.
Ранее альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы йети.