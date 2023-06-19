Турагент назвал самые опасные для россиян страны

Турагент Николай Мельник рассказал о странах, где российским туристам может грозить серьезная опасность. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По его словам, в Венесуэле нет сильной опасности для туристов, так как там не было ярких проявлений агрессии к россиянам. Однако уровень преступности там достаточно высок.

"Стоит там в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район — и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить", — сказал эксперт.

Мельник отметил, что Грузия может представлять некоторую опасность для туристов. Сейчас там часто выражают неприязнь к приезжим из РФ гражданам.

Объединенные арабские эмираты в целом безопасны для россиян, однако за неуважение местных традиций или нарушение законов страны могут повлечь за собой серьезный последствия.

Доминикана, как и Венесуэла, "славится" высоким уровнем преступности. Там турист может стать жертвой опасных группировок, если гуляет в небезопасных районах.

Однако "спокойных" турмест много. Например, довольно много россиян уезжают на отдых в Турцию. Там происходят мелкие ссоры, но это случается редко.

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