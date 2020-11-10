Турбазы Алтая на Новый год забронировали уже почти на 100%

Пандемия коронавируса не сказалась на заполняемости алтайских турбаз под Новый год, отметила эксперт.
«На новогодние заезды базы сейчас на индивидуальные туры очень сложно найти, практически все полные на 100%, пандемия не сказалась. На новый год предлагается, к примеру, активный отдых — конные прогулки, катание на снегоходах, на горнолыжном курорте „Манжерок“ ожидается работа уже пяти трасс — в прошлом работали две», — сказала Зяблицкая.
Турбизнес завершит год не с такими серьезными потерями, каких опасались предприниматели. Из-за трехмесячного простоя падение прибыли ожидается около 15%.
В связи с ажиотажным спросом поставщики продуктов, транспорта, расходных материалов подняли цены, но туроператоры и туркомпании оставили стоимость на прежнем уровне.
Постоянные туристы уже спрашивают о турах на следующий год, добавила Татьяна Зяблицкая.
Кешбэк
До 5 декабря 2020 года россияне смогут купить туры в любой регион России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка.
Купленную поездку можно будет осуществить до 10 января 2021 года.