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Туризм

Турбазы Алтая на Новый год забронировали уже почти на 100%

Турбазы Республики Алтай забронированы почти на 100% на новогодние праздники, пишет ТАСС со ссылкой главу ассоциации туроператоров региона Татьяну Зяблицкую.

Горнолыжный сезон.
Горнолыжный сезон.
СС0

Пандемия коронавируса не сказалась на заполняемости алтайских турбаз под Новый год, отметила эксперт.

«На новогодние заезды базы сейчас на индивидуальные туры очень сложно найти, практически все полные на 100%, пандемия не сказалась. На новый год предлагается, к примеру, активный отдых — конные прогулки, катание на снегоходах, на горнолыжном курорте „Манжерок“ ожидается работа уже пяти трасс — в прошлом работали две», — сказала Зяблицкая.

Турбизнес завершит год не с такими серьезными потерями, каких опасались предприниматели. Из-за трехмесячного простоя падение прибыли ожидается около 15%.

В связи с ажиотажным спросом поставщики продуктов, транспорта, расходных материалов подняли цены, но туроператоры и туркомпании оставили стоимость на прежнем уровне.

Постоянные туристы уже спрашивают о турах на следующий год, добавила Татьяна Зяблицкая.

Кешбэк

До 5 декабря 2020 года россияне смогут купить туры в любой регион России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка.

Купленную поездку можно будет осуществить до 10 января 2021 года.

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