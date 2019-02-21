Туры в Турцию и Грецию существенно подорожали

В 2019 году отдых в Турции и Греции подорожает на 20%, цены за путевки по другим направлениям вырастут в среднем на 12%, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов онлайн-сервиса Туту.ру, которые изучили статистику поисковых запросов и данные по продажам летних путевок.

В этом году в пятерке самых востребованных направлений — Турция, Россия, Греция, Тунис и Кипр. В десятку востребованных направлений у российских туристов вошли также Абхазия, Болгария, Вьетнам и Россия.

В 2018 году средняя стоимость тура на двоих в Турцию составляла около 80 тыс. рублей, то в 2019-м — почти 100 тыс. рублей. Путевка в Грецию за год подорожала с 97 тыс. до 120 тыс. рублей.

Отдых в других странах существенно не изменился. Так, средний чек туров в Абхазию вырос с 58 тыс. до 59 тыс. рублей, в Болгарию — с 76 тыс. до 78 тыс. рублей, во Вьетнам — со 103 тыс. до 107 тыс. рублей.

Чуть больше в 2019 году придется заплатить за туры в Таиланд — цены выросли с 92 тысяч до 105 тысяч рублей, в Тунис — с 84 тысяч до 98 тысяч рублей, на Кипр — с 95 тысяч до 109 тысяч рублей. Испания и Италия прибавили в цене 11% и 13%, а средняя стоимость туров на двоих в эти страны составляет 118,5 тысяч и 105 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что самый недорогой отдых — на российских курортах, где средняя стоимость тура на двоих составляет 41 тысячу рублей (в 2018-м стоил 39 тыс. рублей).