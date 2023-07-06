6 июля
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Туризм

Туристы Анапы вынуждены загорать стоя. Курорт заполнен на 90%

Причинами скопления туристов поделилась вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева с "Лентой.ру"

Пляжи Анапы
Пляжи Анапы
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По ее словам, причиной послужили огромные пробки на Крымском мосту, из-за которых многие отдыхающие сменили свой маршрут на Анапу. Так же Ольга Санаева отметила, что туристы, которые организовали свой отпуск заранее - отдыхают в местах, где нет дикой загрузки.

Власти Анапы отмечают, что на данный момент курорт заполнен на 90%, но мест для отдыхающих достаточно.

Напомним, что в сети появились видео, на которых видно, что пляжи заполнены толпами туристов. Все лежачие места заняты. Отдыхающим не остается ничего другого, кроме как загорать, стоя в воде под раскаленным солнцем.

Ранее в городе-курорте ввели штраф за долгие попытки сделать селфи.

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