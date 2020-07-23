Туристы нашли второе гейзерное озеро в Горном Алтае

Горный инструктор Андрей Тимофеев вместе с командой обнаружил в горах Алтая необычное озеро с прозрачной водой, сообщает сайт сообщества «Barnaul22».

Андрей Тимофеев вместе с командой отправился по малопосещаемым местам Алтая. Во время прохождения маршрута туристы обнаружили водоем, похожий на популярное гейзерное озеро.

«Кажется, я случайно обнаружил старшего брата гейзерного озера», — написал Тимофеев.

По словам туристов, водоем находится в отроге Курайского хребта. Точное местоположение решили не озвучивать.

Гейзерное озеро

Гейзерное озеро — новый объект на туристической карте Алтая. О нем стало известно только 15 лет назад. Есть версия, что водоем появился после землетрясения 2003 года.

Озеро называют гейзерным потому что на его дне бьет термальный источник. Он поднимает наверх синий ил, поэтому вода окрашивается в яркие оттенки бирюзы. Если долго сидеть на берегу, то можно увидеть как на поверхности меняется рисунок.

Озеро небольшое — около 30 метров в диаметре, около 2 метров — в глубину. Из-за причудливого рисунка и голубого цвета воды его называют «глазом земли». Вода в озере зимой не замерзает.

Оно находится в Республике Алтай недалеко от села Акташ.