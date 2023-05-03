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Туризм

Туристка из Сибири заблудилась в тайге и трое суток бродила одна

30-летняя Наталья из Красноярска потерялась в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва 30 апреля, сообщает Mash Siberia.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Туристка пошла в поход вместе с организованной группой.

В какой-то момент она в одиночку покинула лагерь и заблудилась в горной тайге.

Другие туристы пытались разыскать пропавшую своими силами, но в итоге через два дня обратились к спасателям.

Экстренные службы и местные власти собрали огромную поисковую команду: 63 человек и четыре единицы техники.

Женщину нашли в 16 км от стоянки 2 мая. Из травм у пострадавшей только большие мозоли на ногах.

Ранее московский турист испугался высоты на алтайской горе и не смог спуститься.

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