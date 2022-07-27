50 туристов из России умерли в Турции с начала 2022 года

Посол сообщил, что чаще всего причинами смерти становились хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, а также ДТП, утопления и несчастные случаи.
По его словам, только за последние два месяца в авариях на территории Турции пострадали около 50 россиян.
Дипломат также сообщил об увеличении числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Так, сейчас по этой причине на юге Турции изолированы 20 граждан России.
Напомним, 23 июля в Улаганском районе Республики Алтай на популярной туристической локации случилось ДТП со смертельным исходом.
В результате опрокидывания квадроцикла 32-летняя жительница Тюмени получила тяжелые травмы, от которых скончалась от в медучреждении.