50 туристов из России умерли в Турции с начала 2022 года

С начала 2022 года в Турции скончались 50 российских туристов. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Его слова приводит РИА Новости.

Посол сообщил, что чаще всего причинами смерти становились хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, а также ДТП, утопления и несчастные случаи.

По его словам, только за последние два месяца в авариях на территории Турции пострадали около 50 россиян.

Дипломат также сообщил об увеличении числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Так, сейчас по этой причине на юге Турции изолированы 20 граждан России.

Напомним, 23 июля в Улаганском районе Республики Алтай на популярной туристической локации случилось ДТП со смертельным исходом.

В результате опрокидывания квадроцикла 32-летняя жительница Тюмени получила тяжелые травмы, от которых скончалась от в медучреждении.