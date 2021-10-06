Туристов научат уважать жителей Алтая: миф про ленточки, умывание, огонь, ножи и косяки

В Республике Алтай выпустили памятку для туристов с правилами поведения в регионе, в том числе возле святых источников и в жилищах, где нельзя держаться за косяки, сообщает правительство региона.

Скриншот видео, где видно, как туристы разрисовывают скалы.

В памятке рассказали о традициях Горного Алтая, нормах этикета и правилах поведения на территории священных мест.

В частности, на перевалах необходимо соблюдать тишину и не мусорить, поскольку там зона покоя.

«Природа в культуре коренных жителей Горного Алтая тесно связана с понятиями сакральности. Святые водные источники, берега рек и озер также выступают местами совершения обрядов. Воду запрещается загрязнять, в случае умывания из водоема делать это также надлежит по особым правилам», — подчеркнули в правительстве.

В памятке также развенчали распространенный миф про привязанные к деревьям ленточки, которые туристы считают символами удачи.

Памятка для туриста в Республике Алтай. altai-republic.ru.

«На самом деле это традиционный обряд почитания духа-хранителя, просьба о благосклонности, проводится такой обряд строго в соответствии с установленными правилами», — разъяснили власти.

Особое внимание уделили традиционному жилищу народов Горного Алтая — аилу. В нем нельзя хлопать дверью, держаться за косяки, касаться верхней части порога и наступать на него.

Кроме того, недопустимо проходить между очагом и сидящим возле него человеком, а также недозволительно направлять в сторону огня колющие и режущие предметы.

Кстати, ранее глава республики Олег Хорохордин именно из-за сакральности пообещал не допустить строительства железной дороги в Китай.