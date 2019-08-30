Туркластер в Белокурихе взял курс на овощеводство

Агортуристический кластер в Белокурихе пополнится новым направлением, сообщили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха». Около «Сибирского подворья» у Новотырышкино проявится садово-огородное хозяйство.

С 2019—2020 года «Курорт Белокуриха» начинает заниматься овощеводством, рассказал генеральный директор компании Константин Ежов.

На территории в 40 га у Новотырышкино собственник планирует выращивать культуры в летний период. Для круглогодичного урожая реконструируется один из павильонов «Сибирского подворья».

Константин Ежов,

генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»:

Это позволит круглый год не зависеть от поставщиков и быть уверенными в качестве того, что попадает на столы отдыхающих. Мы не используем пестицидов, все выращивается на собственной минеральной базе.

По словам главы Белокурихи Константина Базарова, усиление гастрономического направления увеличит турпоток. К этому выводу он пришел после «Белокурихафеста», где санатории и рестораны демонстрировали свои кулинарные возможности.

Эффект был столь позитивным, что оргкомитет принял решение сделать это мероприятие ежегодным, заявил Базаров.

Константин Базаров,

глава Белокурихи:

Да, лечение — главное, за чем едут в Белокуриху, но мы можем предоставить гостям и разнообразные условия для отдыха: и горные лыжи, и гастротуризм. В этой связи собственное производство при санаторно-курортном предприятии — только на пользу имиджу.

Ранее замгендиректора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов заявил, что развитие событийного туризма, создание гастрономических туров, новых терренкуров (оздоровительных троп) и услуг позволит увеличить туристический поток в Белокуриху вдвое.

Власти края заявили, что с передачей туристической отрасли в минэкономразвития, упор стал делаться на ее качественные показатели, а не количественные.