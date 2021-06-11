Туроператоры просят оперштаб открыть Турцию и другие популярные страны для путешественников

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с письмом к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой скорее восстановить авиасообщение с популярными зарубежными туристическими направлениями — Турцией, Кипром, Грецией, Египтом, Болгарией, Хорватией, Черногорией и Тунисом, сообщается на сайте АТОР.

Направления пользуются массовым спросом у российских туристов, указывают туроператоры.

Страны уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду, но с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований, отмечают в АТОР.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турецкую республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 г. Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», — цитируется в сообщении письмо, направленное Голиковой.

Между тем в Черногорию российские туристы уже могут попасть без тестов ПЦР.

Турция с 1 июня отменила требование предоставить ПЦР-тест для российских туристов, которые уже вакцинировались от коронавируса. Непривитые россияне также могут попасть в Турцию по справке о прохождении теста на антигены, если коронавирус был перенесен ими в течение последнего полугода. Таким образом, требование о сдаче ПЦР-теста сохраняется только для тех, кто не болел коронавирусом и не прививался, пишет polit.ru.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Ограничение коснулось и чартерных, и регулярных рейсов, оно продлено до 21 июня. Такое решение российские власти объяснили нестабильной эпидемиологической ситуацией.

Путевки в Турцию на этот период уже купили 533 200 человек.

Между тем запрет на полеты в Турцию вызвал жесткую реакцию россиян.