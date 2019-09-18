Турпоток в Алтайский край рассчитывают увеличить на треть к 2035 году

За 15 лет турпоток в Алтайский край должен увеличиться более чем на 30% по сравнению с показателями 2018 года, рассказал на онлайн-форуме зампред правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев. Этому должно помочь расширение «рамок сезонности» и качества услуг.

Ежегодный турпоток в Алтайском крае превышает 2 млн человек. Вместе с увеличением этого показателя на треть, планируется повышать качество и конкурентоспособность турпродукта, оказывать господдержку, продвигать Алтайский край и формировать его имидж.

Павел Дитятев,

заместитель председателя правительства Алтайского края , министр экономического развития:

Комплексное решение этих задач позволит увеличить среднюю продолжительность пребывания туристов на территории Алтайского края, создаст дополнительные условия для развития разнопланового отдыха, позволит существенно нарастить объем предоставленных платных услуг туристскими организациями и коллективными средствами размещения (по прогнозу с 4 млрд рублей до 7 млрд рублей).





Ключевыми направлениями чиновник назвал экологический или природно-ориентированный туризм.

Ранее власти сообщали, что с передачей туристической отрасли в минэкономразвития края, упор стал делаться на ее качественные показатели, а не количественные.