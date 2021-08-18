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Туризм

Турпоток в Россию снизился в 31 раз на фоне пандемии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) утверждает, что за первую половину 2021 года поток иностранных туристов в РФ снизился в 31 раз.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
unsplash.com

«Всего иностранцы в первом полугодии 2021 года совершили 64,4 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. В аналогичный период 2020 года турпоток составлял 322,8 тыс., а в 2019 году — почти 2 млн», — указано в сообщении.

В основном в Россию едут туристы из Кубы (20,5 тыс. за первое полугодие 2021 года), Арабских Эмиратов (8,8 тыс.), Турции (7,3 тыс.), Германии (6,7 тыс.) и Сербии (3,2 тыс.).

Всего за шесть месяцев 2021 года в России с различными целями побывали около 5 млн иностранцев, пишет polit.ru. За аналогичный период прошлого года приехали почти 6 млн человек — и это при том, что в тот момент границы России были закрыты из-за пандемии.

Алтайский край ждет увеличения турпотока. Максимальная загрузка туристами ожидается в Яровом, Белокурихе, Алтайском, Егорьевском, Завьявловском, Романовском и Чарышском районах. Этому поспособствует, в частности, появление туристического кешбэка.

Между тем Белокуриха вошла в десятку лучших курортов России по популярности отдыха летом 2021 года. Обогнать Сочи, Геленджик и Анапу не получилось, но алтайская здравница уверенно расположилась почти в середине списка по версии портала ТурСтат.

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