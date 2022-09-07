Турция и Киргизия. Какие направления были самыми популярными у россиян и насколько они дороги

Турция, Киргизия, Узбекистан — вот главные страны, куда чаще всего летали туристы с обратным билетом. Это подсчитал сервис OneTwoTrip. Расскажем, куда еще летали россияне и сколько тысяч рублей нужно отдать, чтобы отдохнуть там же.

Самым востребованным направлением оказалась Турция. На ее долю приходится 15,4% авиазаказов от всех международных бронирований. Туда-обратно пассажиры потратили в среднем 39,5 тыс. рублей.

Как сообщает, «Ассоциация туроператоров России» средний чек на путевку в Турцию с чартерным перелетом у крупных туроператоров вырос по сравнению с прошлым летом — на 77−100%. В среднем россияне брали туры стоимостью от 175 до 235 тыс. рублей на двоих.

На втором месте твердо стоит Киргизия с долей в 11,5%. Средняя стоимость авиабилетов «туда и обратно» — 20,8 тыс. рублей. Посмотреть на «жемчужины Кыргызстана» можно за 32 тыс. рублей — такую цену предлагают российские туроператоры за шестидневное путешествие. Иссык-Куль ждет!

Замыкает тройку лидеров Узбекистан с 10% перелетов. Билеты туда обошлись туристам дороже, чем в Киргизию — 25,6 тыс. рублей на человека в обе стороны.

В страну голубых куполов мечетей, минаретов и мавзолеев, возведенных на Шелковом пути продает путевки алтайская турфирма «Мастерская приключений». Восьмидневный тур с посещением Самарканда, Ташкента, Хивы, Бухары, Айдаркуля обойдется в 58 тыс. рублей без учета проезда.

На четвертом месте еще одна страна ближнего зарубежья — Армения. Доля от общего бронирования — 9,2%. Стоимость авиабилетов в этом случае почти равна «турецким» — 35,3 тыс. рублей. Залететь с путевкой туда и заодно в Грузию во время майских праздников можно за 46 тыс. рублей на 8 дней, без учета дороги.

Пятым по популярности стал Казахстан — 7,4% бронирований и 32,3 тыс. рублей за «туда и обратно». О том, как и за сколько тысяч тенге можно посетить эту страну мы подробно рассказывали здесь.