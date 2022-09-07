7 сентября
﻿
Туризм

Турция и Киргизия. Какие направления были самыми популярными у россиян и насколько они дороги

Турция, Киргизия, Узбекистан — вот главные страны, куда чаще всего летали туристы с обратным билетом. Это подсчитал сервис OneTwoTrip. Расскажем, куда еще летали россияне и сколько тысяч рублей нужно отдать, чтобы отдохнуть там же.

Узбекистан.
Узбекистан.
СС0

Самым востребованным направлением оказалась Турция. На ее долю приходится 15,4% авиазаказов от всех международных бронирований. Туда-обратно пассажиры потратили в среднем 39,5 тыс. рублей.

Как сообщает, «Ассоциация туроператоров России» средний чек на путевку в Турцию с чартерным перелетом у крупных туроператоров вырос по сравнению с прошлым летом — на 77−100%. В среднем россияне брали туры стоимостью от 175 до 235 тыс. рублей на двоих.

На втором месте твердо стоит Киргизия с долей в 11,5%. Средняя стоимость авиабилетов «туда и обратно» — 20,8 тыс. рублей. Посмотреть на «жемчужины Кыргызстана» можно за 32 тыс. рублей — такую цену предлагают российские туроператоры за шестидневное путешествие. Иссык-Куль ждет!

Замыкает тройку лидеров Узбекистан с 10% перелетов. Билеты туда обошлись туристам дороже, чем в Киргизию — 25,6 тыс. рублей на человека в обе стороны.

В страну голубых куполов мечетей, минаретов и мавзолеев, возведенных на Шелковом пути продает путевки алтайская турфирма «Мастерская приключений». Восьмидневный тур с посещением Самарканда, Ташкента, Хивы, Бухары, Айдаркуля обойдется в 58 тыс. рублей без учета проезда.

На четвертом месте еще одна страна ближнего зарубежья — Армения. Доля от общего бронирования — 9,2%. Стоимость авиабилетов в этом случае почти равна «турецким» — 35,3 тыс. рублей. Залететь с путевкой туда и заодно в Грузию во время майских праздников можно за 46 тыс. рублей на 8 дней, без учета дороги.

Пятым по популярности стал Казахстан — 7,4% бронирований и 32,3 тыс. рублей за «туда и обратно». О том, как и за сколько тысяч тенге можно посетить эту страну мы подробно рассказывали здесь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость