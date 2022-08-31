31 августа
﻿
Туризм

В честь Николая Валуева назвали скалу на Алтае

Первый зампред комитета Госдумы по туризму Николай Валуев написал на свой личной странице во «ВКонтакте» про Телецкое озеро, где скалу назвали его именем.

Николай Валуев.
Николай Валуев.
Олег Богданов

Скалу назвали Каменной Башкой, в честь персонажа, которого экс-боксер сыграл в одноименном фильме. По словам Николая Валуева, ему очень понравилась «забавная достопримечательность».

Каменная Башка.
Каменная Башка.
Николай Валуев.

«И вот на маршруте к водопаду Корбу, расположенному на территории Алтайского биосферного заповедника, есть забавно высеченная самой природой скала, которую местные стали называть моим именем. О такой забавной и очень мне понравившейся достопримечательности рассказала мне моя помощница, вернувшаяся только что с Алтая», — отметил экс-боксер.

Ранее на всероссийскую экологическую акцию на Телецком озере приедехала «самая красивая» из «Уральских пельменей».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость