В честь Николая Валуева назвали скалу на Алтае

Скалу назвали Каменной Башкой, в честь персонажа, которого экс-боксер сыграл в одноименном фильме. По словам Николая Валуева, ему очень понравилась «забавная достопримечательность».

«И вот на маршруте к водопаду Корбу, расположенному на территории Алтайского биосферного заповедника, есть забавно высеченная самой природой скала, которую местные стали называть моим именем. О такой забавной и очень мне понравившейся достопримечательности рассказала мне моя помощница, вернувшаяся только что с Алтая», — отметил экс-боксер.