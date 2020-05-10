В Алтайском крае открывают туристическую тропу с медведями

В алтайском заказнике «Чинетинский» готовят к открытию новую экологическую тропу длиной 14 километров. Там можно будет встретить выдру, барсука, лисицу, рысь, косулю, лося, соболя, глухаря и даже медведя, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии края.

Новая тропа называется «Фауна» и проходит по горному хребту. Туристы смогут увидеть снежные вершины, глубокие ущелья, каменистые и лесные склоны. Кроме того, на тропе есть несколько смотровых площадок.

Государственные инспекторы смогут рассказать гостям много интересного о флоре и фауне этих мест. Помимо животных на тропе можно встретить редкие растения, занесенные в Красную книгу: такие как кандык сибирский, тюльпан одноцветковый и другие. В ближайшее время планируется разработать буклет, который можно распечатать и взять с собой либо скачать на смартфон.

Новая тропа начинается от туристической стоянки в заказнике. На маршруте практически нет спусков и подъемов.

Ранее команда алтайских путешественников на двух автомобилях Toyota с прицепами прошла по маршруту от столицы Алтая до Северного Ледовитого океана.