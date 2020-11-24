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Туризм

В Алтайском крае появится этнокемпинг с юртами

Первый в Алтайском крае кемпинг с тюркскими юртами появится на «Бирюзовой Катуни», пишет ТАСС со ссылкой на краевое управление по туризму.

Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь"
Сабантуй 2018 "Бирюзовая Катунь"
Анна Зайкова

Проект придумала турфирма «Арго» и получила грантовую поддержку Ростуризма.

Это совершенно новый для региона турпродукт с погружением в историческую ретроспективу, отмечают в профильном управлении.

Сами юрты привезут из Киргизии. Они будут полностью экологичными — из войлока и точно такими, какими были во времена кочевников. Интерьер также стилизуют под этническое жилье, но в то же время это будут полноценные комфортные номера.

В юрте. 1972. Минигравюра.
В юрте. 1972. Минигравюра.
Заур Ибрагимов

Экологическое и этническое жилье популярно у туристов из европейской части России и иностранцев, уверена директор «Арго» Ирина Слесарева.

Ранее altapress.ru рассказывал, сколько стоят праздничные туры в Алтайский край и есть ли еще места на Новый год.

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