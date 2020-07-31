В АТОР рассказали, спадет ли спрос на внутренний туризм

В настоящий момент спада спроса на внутренний турпродукт в связи с открытием Турции нет, сообщает АТОР .

Кроме того, в Ассоциации даже ожидают, что акция с кэшбэком за туры по России станет настоящим прорывом для туристической отрасли, стимулирующим спрос на поездки по стране. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции 29 июля.

«Акция с кэшбэком за туры по России станет, по общему мнению туроператоров, настоящим прорывом и сможет эффективно „освоить“ огромный отложенный спрос, образовавшийся из-за пандемии, стимулируя рост объемов поездок россиян по своей стране», — считает Майя Ломидзе.

Аналитики не видят и не предполагают в дальнейшем спада спроса на российские курорты из-за открытия некоторых границ.