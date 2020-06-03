В Белокурихе назвали даты открытия санаториев

Санатории Белокурихи готовятся к возобновлению работы. Уведомление о графике открытия уже направили в краевой Роспотребнадзор, рассказали в компании «Курорт Белокуриха».

8 июня планируют открыть санаторий «Белокуриха» и курортную поликлинику, которая будет обслуживать только гостей здравниц сети.

15 июня откроется санаторий «Катунь» и 22 июня — санаторий «Сибирь». Под обсерватор на курорте будет выделено отдельное здание, уточнили в компании.

Номерной фонд будет заполнен не более чем на 60%, очередей и коллективных процедур не станет, а часы работы ресторанов увеличат. На шведской линии будут работать повара, которые организуют процесс выбора блюд. Столы установят на расстоянии двух метров друг от друга.

Теперь планы предпринимателей должен согласовать Роспотребнадзор.

Как ранее сообщалось, санатории смогут принимать только по лечебной путевке. Нужно будет также предъявить справку о отсутствии контакта с больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не позднее, чем за 14 дней до даты отъезда.

Условием приема и размещения является также отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 4 дня до отъезда в санаторий.