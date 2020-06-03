Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июня 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

В Белокурихе назвали даты открытия санаториев

Санатории Белокурихи готовятся к возобновлению работы. Уведомление о графике открытия уже направили в краевой Роспотребнадзор, рассказали в компании «Курорт Белокуриха».

Санатории Белокурихи.
Санатории Белокурихи.
Анна Зайкова.

8 июня планируют открыть санаторий «Белокуриха» и курортную поликлинику, которая будет обслуживать только гостей здравниц сети.

15 июня откроется санаторий «Катунь» и 22 июня — санаторий «Сибирь». Под обсерватор на курорте будет выделено отдельное здание, уточнили в компании.

Номерной фонд будет заполнен не более чем на 60%, очередей и коллективных процедур не станет, а часы работы ресторанов увеличат. На шведской линии будут работать повара, которые организуют процесс выбора блюд. Столы установят на расстоянии двух метров друг от друга.

Теперь планы предпринимателей должен согласовать Роспотребнадзор.

Как ранее сообщалось, санатории смогут принимать только по лечебной путевке. Нужно будет также предъявить справку о отсутствии контакта с больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не позднее, чем за 14 дней до даты отъезда.

Условием приема и размещения является также отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 4 дня до отъезда в санаторий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость