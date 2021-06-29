В «Белокуриху Горную» зашел крупный резидент

Пермский оператор внутреннего туризма «Экспресс-тур» собирается построить санаторий на тысячу мест на курорте «Белокуриха Горная» (Белокуриха-2) в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха».

Инвестор купил 16,5 га земли. Санаторий расположится в районе арт-объекта «Мыслитель».

Резидент планирует вложить в проект около 4 млрд рублей, а проектирование займет около полугода. По предварительным подсчетам новый санаторий обеспечит около 400 рабочих мест.

«Почему именно Алтай и „Белокуриха Горная“? Во-первых, у меня два сына, семь внуков и внучек — есть с кем работать, кого учить, кому передавать дела. Ну, а во-вторых, это моя мечта — построить здесь санаторий. Двенадцать лет назад я отдыхала в санатории „Катунь“ в Белокурихе, а теперь буду строить неподалеку санаторий», — прокомментировала генеральный директор «Экспресс-тура» Татьяна Нешатаева.

«Экспресс-тур» построит санаторий на курорте «Белокуриха Горная». пресс-служба компании «Курорт Белокуриха»

Инвесторы обдумывают концепцию будущей здравницы. Ожидается, что там будут использовать как классические методики, так и ноу-хау, связанные с водой.

Проект «Экспресс-тура» станет первым классическим санаторием на территории кластера, добавил заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

«Экспресс-Тур» владеет двумя теплоходами: «Родная Русь» и «Русь Великая». Первый обслуживает туристов на таких реках как Кама, средняя и нижняя Волга. Второй осуществляет уникальные прямые рейсы на Соловецкие острова с прямым беспересадочным переходом по Белому морю.

Ранее правительство Алтайского края заключило соглашение с компанией Аркадия Ротенберга «Новые вершины» о строительстве комплекса туристических объектов на «Бирюзовой Катуни».