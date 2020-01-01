В Чечне решили «игры в войнушку» сделать туристическими турами

2020 год в Чеченской республике объявлен годом туризма. Одним из направлений в этой области, которое должно будет привлечь туристов, станут милитари-туры.

В республике надеются на визит до 400 тыс. гостей в 2020 году, рассказал ТАСС министр туризма Чечни Муслим Байтазиев.

По его словам, для реализации этих планов уже многое сделано — в частности, построен сухой горнолыжный склон на курорте «Ведучи» и разработаны новые маршруты.

Созданные в сотрудничестве с Российским университетом спецназа милитари-туры также должны будут стать «приманкой» для туристов, пишет News.ru. Организаторы охарактеризовали эту активность как «игру в войнушку для взрослых». По их словам, участники туров получат «опыт, которого ещё не было» и могут почувствовать себя «супергероями».

А в Турции решили развивать гастрономический туризм.