Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

В Чечне решили «игры в войнушку» сделать туристическими турами

2020 год в Чеченской республике объявлен годом туризма. Одним из направлений в этой области, которое должно будет привлечь туристов, станут милитари-туры.

Российский снайпер.
Российский снайпер.
vk.com/mil

В республике надеются на визит до 400 тыс. гостей в 2020 году, рассказал ТАСС министр туризма Чечни Муслим Байтазиев.

По его словам, для реализации этих планов уже многое сделано — в частности, построен сухой горнолыжный склон на курорте «Ведучи» и разработаны новые маршруты.

Созданные в сотрудничестве с Российским университетом спецназа милитари-туры также должны будут стать «приманкой» для туристов, пишет News.ru. Организаторы охарактеризовали эту активность как «игру в войнушку для взрослых». По их словам, участники туров получат «опыт, которого ещё не было» и могут почувствовать себя «супергероями».

А в Турции решили развивать гастрономический туризм.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость