В Госдуме упрекнули телеканалы за программы об отдыхе за рубежом

Заменить их местами для внутреннего туризма предложила депутат от «Единой России» Ольга Казакова на пленарном заседании думы.
В своем выступлении Казакова заявила, что телеканалы «недостаточно заинтересовались» темой отдыха внутри страны, и соответствующих телепрограмм на российском ТВ недостаточно. Она отметила, что существующие программы о туризме почти не рассказывают о поездках по России, пишет «Росбалт».
Депутат призвала руководителей федеральных каналов к «импортозамещению» в области туристических программ и назвала малое количество программ о России «большой ошибкой».
Ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала российское правительство за то, что оно недостаточно вкладывает деньги в развитие регионов.
«Во всех развитых странах туристический сектор пользуется весомой поддержкой государства. Жаль, что сейчас наше государство делает недостаточно для развития регионов… Во многих субъектах остается большое количество проблем даже на бытовом уровне. Понятно, что многие живут в чрезвычайно сложных условиях, элементарно не имея доступа к чистой питьевой воде, отоплению или интернету», — написала Пескова.