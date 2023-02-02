3 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

В Грузии предложили сократить время безвизового пребывания россиян в стране

Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент резолюцию о сокращении срока пребывания россиян в стране без визы. Об этом сообщает ТАСС.

Грузия.
Грузия.
ССО.

Оппозиционная партия считает, что документ поможет ограничить бесконтрольную миграцию граждан России в Грузию.

Они призвали власти страны ограничить срок безвизового пребывания россиян в стране. А также «оставить в силе на данном этапе ограничение авиаперелетов», которое действует с 2019 года.

По информации ТАСС, резолюция уже зарегистрирована в парламенте.

На данный момент россияне могут находиться в Грузии без визы непрерывно в течение года. Россиянам достаточно повторно пересечь границу, чтобы продолжить пребывать в стране на законных основаниях.

По данным МВД Грузии, в 2022 году почти 1,5 млн россиян прибыли в страну. Это в пять раз больше, чем в 2021 году.

Ранее стало известно, что безвизовый режим в Китай для россиян возобновят в скором времени.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость