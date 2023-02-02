В Грузии предложили сократить время безвизового пребывания россиян в стране

Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент резолюцию о сокращении срока пребывания россиян в стране без визы. Об этом сообщает ТАСС .

Оппозиционная партия считает, что документ поможет ограничить бесконтрольную миграцию граждан России в Грузию.

Они призвали власти страны ограничить срок безвизового пребывания россиян в стране. А также «оставить в силе на данном этапе ограничение авиаперелетов», которое действует с 2019 года.

По информации ТАСС, резолюция уже зарегистрирована в парламенте.

На данный момент россияне могут находиться в Грузии без визы непрерывно в течение года. Россиянам достаточно повторно пересечь границу, чтобы продолжить пребывать в стране на законных основаниях.

По данным МВД Грузии, в 2022 году почти 1,5 млн россиян прибыли в страну. Это в пять раз больше, чем в 2021 году.

Ранее стало известно, что безвизовый режим в Китай для россиян возобновят в скором времени.