В июне запустят туристический поезд из Новосибирска в Бийск и Шерегеш

Об этом сообщил руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Казанцев.

В этом году совместно с Федеральной пассажирской компанией и туроператорами «Ваш гид» и «Шория» в рамках проекта «Большой Алтай» запускается двухдневный маршрут выходного дня по местам силы. Это путешествие на поезде из Новосибирска в Алтайский край и Кемеровскую область, — сообщает Казанцев.