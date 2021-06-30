В Крыму закрыли 83 пляжа из-за загрязнения морской воды после наводнения

В Крыму после наводнения Роспотребнадзор закрыл 83 пляжа. Это сделано из-за ухудшения качества морской воды, заявили в ведомстве.

До этого в Ялте по этой же причине ввели трехдневный запрет на купание в море. Роспотребнадзор организовал исследования воды на наличие возбудителей холеры и других инфекционных заболеваний.

Ранее ведомство предписало приостановить использование пострадавших после наводнения пляжей в Крыму, но ни сроки действия запрета, ни количества пляжей при этом не уточняли, пишет polit.ru. В Роспотребнадзоре отметили, что проводят «противоэпидемические мероприятия» для предотвращения вспышки острых кишечных инфекций, таких как вирусный гепатит, А и дизентерия.

Ранее глава Крыма отказался приостановить прием туристов из-за проблем на фоне наводнения.

С учетом нестабильных показателей по безопасности питьевой воды и возможных рисков возникновения заболеваний острыми кишечными инфекциями и формирования эпидочагов в организованных местах отдыха населения следует рассмотреть возможность приостановки приема туристов, указали в Роспотребнадзоре.

Однако глава республики Сергей Аксенов решил пока этого не делать.

Что произошло

В ночь с 16 на 17 июня в Крыму прошел ливень, который вызвал сильные подтопления в Севастополе, Керчи и соседних районах на востоке полуострова.

Власти ввели режим ЧС.