В мэрии Бийска надеются на почти 2 млрд инвестиций в туркластер-призрак «Золотые ворота»

Мэрия Бийска подписала соглашение с 7 инвесторами туркластера «Золотые ворота», который пытаются развивать на въезде в город с 2011 года. Общая сумма заявленных инвестиций, которая в ближайшие годы должна быть направлена на создание объектов на площадке, — 1,9 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на управление края по развитию туризма и курортной деятельности.

Кластер, пояснили в управлении, включает две площадки: на въезде в Бийск и по пути следования автомобильного потока в самом городе.

В ведомстве пояснили, что некоторые из семи инвесторов уже работают. Это ТРЦ «Воскресенье» (работает с 2013 года), ТРК «Старый город» и «Арт-эко отель «Алтай» (работает с 2012 года).

В 2018 году за счет средств бюджета построены съезды к строящимся туробъектам кластера, завершено проектирование дополнительных полос движения, их строительство начнется в 2019 году.

Чиновники посчитали общий объем инвестиций — бюджетных и частных — и получили почти 1 млрд рублей.

По данным управления, на II квартал 2019 года на площадке запланировано открытие комплекса придорожного сервиса «Горная страна» с кафе и магазином сувениров. Также в 2019 году начнется строительство торгово- лингвистического комплекса. Дополнительно ведутся переговоры с двумя потенциальными инвесторами — предпринимателями из Бийска — по созданию объектов, ориентированных на автопутешественников и экскурсионные объекты.

Открытие Петровского бульвара в Бийске. Елена Демина , «Бийский рабочий»

Напомним, в декабре бийским туркластером заинтересовались депутаты Госдумы. На заседании комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи заслушали доклад о строительстве «Золотых ворот Алтая». Председатель комитета Михаил Дегтярев отметил, что для приезда в Алтайский край появились весомые причины: в отчете по автотуркластеру есть существенные расхождения данных.

«В документах, которые нам предоставили значится всего лишь 7% готовность объектов, строительство которых предусмотрено в рамках создания автотуристического кластера «Золотые ворота». А представители администрации утверждают, что этот процент равен 74%", — отметил на заседании Дегтярев.

Один из депутатов предложил направить в регион узких специалистов, которые получат точные данные и предоставят их парламентариям. Однако в итоге депутаты согласились подождать ввода объектов в эксплуатацию.