В популярных среди туристов греческих местах зафиксирована вспышка опасной лихорадки

Туристов в Греции призвали защищаться от укусов комаров из-за повышенного риска заразиться лихорадкой Западного Нила, сообщает « Интерфакс ».

Во время прошлогоднего всплеска вируса заразились более 300 человек и погибли 50. По прогнозам, подобный «всплеск» может повториться этим летом.

Путешественникам советуют использовать репелленты, закрывать двери и окна в помещении, носить прикрывающую тело одежду и избегать застойных водоемов.

Эксперты отмечают непредсказуемость распространения вируса из-за его сложной эпидемиологии. Вспышки заболевания зафиксированы в Аттике близ Афин и в Салониках.

О лихорадке

Лихорадка Западного Нила протекает в виде острого заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы.

Человеку вирус передается от комаров, которые выпили кровь зараженных болотных птиц. Комары — переносчики вируса активны летом, особенно в жару.

Вакцины нет

Лечение болезни симптоматическое, вакцина не разработана.

Укус комара

Традиционно считается, что вред способны принести те комары, которые разносят различные заболевания вроде лихорадки денге или малярии. Но теперь исследователям из США стало ясно, что даже если насекомое не является переносчиком вирусов, оно все равно может спровоцировать «иммунную бурю» одним укусом.

Ученые уже давно подметили, что заражение вирусом через укус отличается от заражения через укол шприца — в первом случае лихорадка протекает более интенсивно и болезненно.