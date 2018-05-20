Ученые рассказали, как вредит здоровью даже один укус комара

Традиционно считается, что вред способны принести те комары, которые разносят различные заболевания вроде лихорадки денге или малярии. Но теперь исследователям из США стало ясно, что даже если насекомое не является переносчиком вирусов, оно все равно может спровоцировать "иммунную бурю" одним укусом.

Чтобы проверить эту теорию, сотрудники Бэйлоровского колледжа медицины провели опыт с лабораторными мышами, у которых заблокировано нормальное развитие иммунной системы. После того, как животных наделили отдельными компонентами человеческого иммунитета с помощью стволовых клеток, их начали использовать для исследования различных заболеваний, в том числе лихорадки денге.

Ученые уже давно подметили, что заражение вирусом через укус отличается от заражения через укол шприца - в первом случае лихорадка протекает более интенсивно и болезненно. Это натолкнуло специалистов на гипотезу, что комары своими укусами "помогают" инфекциям. Чтобы это проверить, авторы экспериментов взяли пробы крови и других тканей у искусанных комарами мышей и сравнили с состоянием грызунов, которые избежали комариной атаки.

Как выяснилось, комариная слюна порождает в организме череду неожиданных реакций иммунитета. Например, рост уровня цитокинов или активацию Т-хелперов. Влияние на иммунитет продолжалось около недели после укуса. Что позволило ученым сделать вывод, что комариная слюна играет немаловажную роль в распространении заболеваний.

Напомним, что недавно барнаулец, которого укусил комар, переносивший лихорадку денге, сокнчался в больнице в Таиланде.