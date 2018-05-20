Ученые рассказали, как вредит здоровью даже один укус комара

Всего одного укуса комара хватит, чтобы нарушить работу имунной системы человека, к этому выводу пришли ученые из американского Бэйлоровского колледжа медицины, пишет Nation-news.ru.
Традиционно считается, что вред способны принести те комары, которые разносят различные заболевания вроде лихорадки денге или малярии. Но теперь исследователям из США стало ясно, что даже если насекомое не является переносчиком вирусов, оно все равно может спровоцировать "иммунную бурю" одним укусом.
Чтобы проверить эту теорию, сотрудники Бэйлоровского колледжа медицины провели опыт с лабораторными мышами, у которых заблокировано нормальное развитие иммунной системы. После того, как животных наделили отдельными компонентами человеческого иммунитета с помощью стволовых клеток, их начали использовать для исследования различных заболеваний, в том числе лихорадки денге.
Ученые уже давно подметили, что заражение вирусом через укус отличается от заражения через укол шприца - в первом случае лихорадка протекает более интенсивно и болезненно. Это натолкнуло специалистов на гипотезу, что комары своими укусами "помогают" инфекциям. Чтобы это проверить, авторы экспериментов взяли пробы крови и других тканей у искусанных комарами мышей и сравнили с состоянием грызунов, которые избежали комариной атаки.
Как выяснилось, комариная слюна порождает в организме череду неожиданных реакций иммунитета. Например, рост уровня цитокинов или активацию Т-хелперов. Влияние на иммунитет продолжалось около недели после укуса. Что позволило ученым сделать вывод, что комариная слюна играет немаловажную роль в распространении заболеваний.
Напомним, что недавно барнаулец, которого укусил комар, переносивший лихорадку денге, сокнчался в больнице в Таиланде.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.