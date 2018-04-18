Семья умершего от лихорадки барнаульца не может вывезти его прах из Таиланда

Долг семьи в тайской больнице Vachira hospital сократился с 4 млн до 1,2 млн рублей. Родственники договорились с клиникой о рассрочке. Ежемесячный платеж составил 100 тысяч рублей, плюс семья будет вынуждена выплачивать взятый в банке кредит под залог жилья.

Ирина Золоторева,

друг семьи Григорьевых:

— Чтобы вернуться на родину, привезти с собой прах Герасима и похоронить его возле отца, необходимо получить свидетельство о смерти. Для этого Татьяну Николаевну (маму) и Полину (сестру) отправили с Пхукета в Бангкок! Они ездят с места на место по чужой стране вместе с прахом Геры в поисках достопочтенного посла и прочих ответственных лиц, которые якобы "держали под контролем" данную ситуацию. В итоге никакой помощи от официальных структур: ни информационной, ни финансовой, ни даже в оформлении свидетельства о смерти. Очень долго не принимали заявление в посольстве у родных. Полина слезно молила, но работники просто игнорировали ее.

После долгих переговоров с МИД России и другими ведомствами семье удалось получить нужный документ. Но возникла новая проблема: по тайскому законодательству разрешение на вывоз праха умершего может быть выдано родственнику, у которого срок визы составляет более 10 дней. У мамы Герасима виза заканчивается через два дня. Виза продлена у его сестры Полины, но доказательств, заверенных консульством, что она его родственница, нет.

В консульстве семье Григорьевых пообещали переоформить документы, но в посольство они в тот день уже не попали и упустили прямой самолет до Новосибирска. 18 апреля они должны были вновь посетить посольство, чтобы получить нужные документы. В ближайшее время на прямой рейс они попасть не смогут.