В России собираются запустить первые чартерные рейсы в Танзанию

Авиакомпания Azur Air получила разрешение на запуск чартерных рейсов из России в Танзанию. Об этом сообщают РИА Новости.

В компании планируют запустить чартерные рейсы в Танзанию уже осенью. Тогда спадет загрузка популярных летних туристических направлений и люди станут интересоваться другими странами. В компании предполагают, что более востребованным станет Занзибар.

Посол РФ в Танзании Андрей Аветисян считает, что низкий турпоток в Восточную Африку связан с отсутствием прямого авиасообщения между странами. Также влияние оказала пандемия коронавируса и последующее закрытие воздушного пространства.

По данным компании, поток российских туристов упал практически до нуля. Но после окончания пандемии он начнет постепенно возрождаться.

Аветисян отметил, что если туристам придется по вкусу Занзибар и турпоток увеличится, то стороны могут начать обсуждать возможность отказа от виз на взаимной основе. Однако на сегодняшний день в России такие переговоры не ведут.