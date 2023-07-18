Из-за вспышки неизвестной болезни стали проверять рейсы из пляжной страны

Причина — вспышка неизвестного заболевания в пляжной стране.

Симптомы обнаруженного в Египте заболевания схожи с лихорадкой Денге, которую переносят комары.

Симптомы и рекомендации

Основные проявления — головная боль, температура, рвота, сыпь, боль в мышцах и суставах, указывает bfm.ru. Туристам рекомендовано носить одежду, максимально закрывающую кожу, применять репелленты, в помещениях устанавливать сетки на окна и двери.

Очаг

Вспышка неустановленной болезни произошла в египетской провинции Кена, в 600 километрах от Каира.

Трагедия

Ранее в Хургаде акула растерзала россиянина на глазах у десятков очевидцев. С ним в пляжной стране отдыхала его девушка. Ей удалось спастись чудом. В какой-то момент показалась акула, она тут же цапнула парня. Он попытался уплыть от нее, но не смог. Она сразу его раскусила, ноги всплыли быстро.

А тело она таскала часа два — постоянно утаскивала его под воду.