В Ростуризме объяснили, кого необходимо отправлять в Турцию в первую очередь

Таким туристам туроператоры обязаны обеспечить предоставление услуги до 31 декабря 2021 года, отмечается в сообщении.

Зарина Догузова, глава Ростуризма, подчеркнула, что долги туроператоров перед клиентами удалось сократить с 44 млрд до 7 млрд рублей. Но сумма неисполненных обязательств по-прежнему остается внушительной.



Зарина Догузова, глава Ростуризима:

Из оставшейся задолженности 5 млрд рублей — это поездки в Турцию. Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали свой отдых, смогли отдохнуть. У нас также есть туристы, поездки которых перенеслись из-за закрытия Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 млрд рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом, на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности.