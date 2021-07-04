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Туризм

В Ростуризме объяснили, кого необходимо отправлять в Турцию в первую очередь

Туроператоры должны в первую очередь обеспечить реализацию путевок в Турцию для тех туристов, которые приобретали их до 31 марта 2021 года, но не успели отправиться в поезду из-за коронавирусных ограничений. Такое разъяснение дает Ростуризм в своем Instagarm.

Турция.
Турция.
СС0

Таким туристам туроператоры обязаны обеспечить предоставление услуги до 31 декабря 2021 года, отмечается в сообщении.

Зарина Догузова, глава Ростуризма, подчеркнула, что долги туроператоров перед клиентами удалось сократить с 44 млрд до 7 млрд рублей. Но сумма неисполненных обязательств по-прежнему остается внушительной.

Зарина Догузова, глава Ростуризима:

Из оставшейся задолженности 5 млрд рублей — это поездки в Турцию. Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали свой отдых, смогли отдохнуть. У нас также есть туристы, поездки которых перенеслись из-за закрытия Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 млрд рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом, на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности.

Бассейн в отеле, Турция.
Бассейн в отеле, Турция.
Otelz.com

Напомним, что 18 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Турцией. Решение было принято на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.

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