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Туризм

В Ростуризме рассказали, какие меры поддержки ждут операторов в 2021 году

Ростуризм сообщил, какие меры государственной поддержки будут предоставлены российским туроператорам, работающим на выездном туризме. Информация стала особенно актуальной после срыва начала сезона в Турции и Танзании.

Турист. Отпуск.
Турист. Отпуск.
unsplash.com

По данным туристического ведомства, ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь» были установлены ранее в строгом размере, который зависел от количества туристов за предыдущий год и составлял от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

В 2020 году правительство освободило туроператоров от таких взносов из-за коронавируса, теперь это правило распространится и на 2021 год.

Также для участников рынка продлена возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере — 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Перечислить деньги разрешается до 15 апреля 2022 года.

Правительство также внесло изменения в Правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь». Корректировка срока связана с тем, что на проведение необходимых расчетов туроператорам требуется больше времени.

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