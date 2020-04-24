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24 апреля
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Туризм

В Сакуре выкосили поле тюльпанов, чтобы сюда не съезжались туристы

В японском городе Сакура находится огромное цветочное поле. Ежегодно в апреле здесь проходит фестиваль тюльпанов, но в этом году он не состоялся.

Тюльпаны
Тюльпаны
ССО

Ранее премьер-министр Японии объявил чрезвычайное положение в Токио и шести префектурах, включая ту, где находится Сакура.

Несмотря на запрет властей, японцы продолжали приходить в парк, чтобы полюбоваться на цветение тюльпанов. И работники парка решились на кардинальные меры.

Они срезали более 100 тыс. цветов, чтобы местные жители больше не собирались большими группами, пишет mail.ru.

Жителям такая инициатива совсем не понравилась — они признались, что цветы были одной из немногих радостей в непростые времена и хоть как-то повышали настроение, а вот пустое поле сейчас выглядит крайне депрессивно.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, определял ли Кремль дату окончания самоизоляции из-за коронавируса. Самоизоляция и ограничения на работу многих организаций в России действуют до 30 апреля. Российский Минздрав выступил за пролонгацию таких мер и на майские праздники.

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