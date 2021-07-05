В туркластер Анапы вложат 250 млрд рублей

«Анапа должна стать круглогодичным курортом», — заявил вице-премьер, куратор сферы туризма в правительстве Дмитрий Чернышенко.

Общая площадь туркластера составит более 800 гектаров. Срок реализации — два-три года.

«По предварительным расчетам, инвестиции составят около 250 млрд рублей», — добавил Чернышенко.

Кластер предполагает строительство более 50 гостиниц трех, четырех и пяти звезд, пишет bfm.ru.

Местные власти ожидают, что создание кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2−3 млн человек в год и создать 25 тыс. новых рабочих мест.

Между тем губернатор Алтайского края переговорил с крупным инвестором о 4 млрд рублей для Белокурихи. Санаторно-курортный комплекс на 1200 мест будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Полностью проект реализуют до 2028 года.

Инвесторы обдумывают концепцию будущей здравницы. Ожидается, что там будут использовать как классические методики, так и ноу-хау, связанные с водой.