1 июля 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Губернатор Алтайского края переговорил с крупным инвестором о 4 млрд рублей для Белокурихи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с гендиректором компании «Экспресс-тур» Татьяной Нешатаевой, чтобы обсудить детали строительства санатория в «Белокурихе Горной». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Встреча с гендиректором компании «Экспресс-тур» Татьяной Нешатаевой.
Встреча с гендиректором компании «Экспресс-тур» Татьяной Нешатаевой.
пресс-служба правительства Алтайского края

Стороны поговорили об инфраструктурных вопросах, в частности строительстве дороги и подведение инженерных коммуникаций.

Нешатаева отметила высокий уровень подготовки площадки туркластера, поддержку со стороны власти.

Как уже сообщалось, санаторно-курортный комплекс на 1200 мест будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Полностью проект реализуют до 2028 года.

Резидент планирует вложить в проект около 4 млрд рублей.

Инвесторы обдумывают концепцию будущей здравницы. Ожидается, что там будут использовать как классические методики, так и ноу-хау, связанные с водой.

«Экспресс-тур» стал четвертым крупным резидентом кластера, присоединившись к компаниям «Курорт Белокуриха», «Сиблюкс» и «Гранд-крио Алтай». Всего на курорте около 20 резидентов планируют возведение туробъектов, уточняет «Ъ-Сибирь».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость