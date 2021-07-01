Губернатор Алтайского края переговорил с крупным инвестором о 4 млрд рублей для Белокурихи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с гендиректором компании «Экспресс-тур» Татьяной Нешатаевой, чтобы обсудить детали строительства санатория в «Белокурихе Горной». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Стороны поговорили об инфраструктурных вопросах, в частности строительстве дороги и подведение инженерных коммуникаций.

Нешатаева отметила высокий уровень подготовки площадки туркластера, поддержку со стороны власти.

Как уже сообщалось, санаторно-курортный комплекс на 1200 мест будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Полностью проект реализуют до 2028 года.

Резидент планирует вложить в проект около 4 млрд рублей.

Инвесторы обдумывают концепцию будущей здравницы. Ожидается, что там будут использовать как классические методики, так и ноу-хау, связанные с водой.

«Экспресс-тур» стал четвертым крупным резидентом кластера, присоединившись к компаниям «Курорт Белокуриха», «Сиблюкс» и «Гранд-крио Алтай». Всего на курорте около 20 резидентов планируют возведение туробъектов, уточняет «Ъ-Сибирь».