Губернатор Алтайского края переговорил с крупным инвестором о 4 млрд рублей для Белокурихи

Стороны поговорили об инфраструктурных вопросах, в частности строительстве дороги и подведение инженерных коммуникаций.
Нешатаева отметила высокий уровень подготовки площадки туркластера, поддержку со стороны власти.
Как уже сообщалось, санаторно-курортный комплекс на 1200 мест будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Полностью проект реализуют до 2028 года.
Резидент планирует вложить в проект около 4 млрд рублей.
Инвесторы обдумывают концепцию будущей здравницы. Ожидается, что там будут использовать как классические методики, так и ноу-хау, связанные с водой.
«Экспресс-тур» стал четвертым крупным резидентом кластера, присоединившись к компаниям «Курорт Белокуриха», «Сиблюкс» и «Гранд-крио Алтай». Всего на курорте около 20 резидентов планируют возведение туробъектов, уточняет «Ъ-Сибирь».