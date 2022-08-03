Вакансия мечты для путешественников открывается на роскошном курорте

На Мальдивах с октября открывается вакансия мечты для путешественников — продавец в книжном магазине на роскошном курорте Soneva Fushi, сообщает nzherald.co.nz .

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Зарплата составит 1,2 тыс. долларов (73 тыс. рублей) в месяц.

Соискателям предоставляется проживание на вилле по системе «все включено» на любимом курорте богачей, где сутки стоят порядка 58 тыс. долларов (3,5 млн рублей) за ночь.

Помимо бесплатного питания и проживания, в распоряжении продавца также будут тренажерный зал, спа-центр и частный пляж для персонала, пишет Lenta.ru.

Требования

Соискатель должен хорошо знать английский язык, любить книги, хорошо разбираться в новинках, иметь приятный тембр голоса.

В его обязанности будет входить управление книжным магазином в течение года.

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